Feuer und Flamme Promi-Damen machen es vor: So vielseitig kann rotes Haar sein

Für Einsteiger und Fortgeschrittene

Wer mit dem Trend gehen möchte, kann mit einer Farbspülung starten. Für einen Zeitraum von durchschnittlich drei Haarwäschen lässt sich für Rot-Einsteiger so am besten ausloten, welcher Ton am besten passt. Wer schon Erfahrung gesammelt hat, sollte bei der Pflege regelmäßig Farbschutzmasken benutzen oder auch Farbschutzsprays mit UV-Filter.