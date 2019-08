Peiting - Am Sonntagabend hat es in einer sozialen Einrichtung in Peiting im Landkreis Weilheim-Schongau gebrannt - das Feuer soll absichtlich gelegt worden sein. "Nach bisherigem Erkenntnisstand wird mit hoher Wahrscheinlichkeit von einer vorsätzlichen Brandlegung ausgegangen", heißt es in einer Mitteilung der Polizei.