Pesenlern - Am Mittwochmittag hat es auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Pesenlern in der Gemeinde Wartenberg (Lkr. Erding) gebrannt. Zunächst stand auf dem Gelände, das als Pferdehof genutzt wird, der etwa 600 Quadratmeter große Stall vollständig in Flammen. Noch bevor die alarmierte Feuerwehr wirklich mit dem Löschen beginnen konnte, stürzte das Gebäude ein.