Festnahme nach Mord Nipsey Hussle: Mutmaßlicher Täter gefasst

Die Polizei in Los Angeles hat den mutmaßlichen Schützen festgenommen, der den US-Rapper Nipsey Hussle ermordet haben soll. Er befinde sich nun in Polizeigewahrsam, wie die Polizei auf Twitter mitteilt. "Vielen Dank an unsere Community für die erhöhte Aufmerksamkeit und Wachsamkeit und an unsere Partner", schreibt die Polizeibehörde Los Angeles.