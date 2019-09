Celle/Bamberg - Ein in Niedersachsen seit Monaten gesuchter Werkzeugdieb ist in Bamberg festgenommen worden, wie die Polizeiinspektion Stade am Montag mitteilte. Der Mann habe im Mai in einem Celler Holzfachgeschäft mit einer Metallschere ein Drahtseil, das dort zur Sicherung angebracht war, durchgeschnitten und hochwertiges Elektrowerkzeug entwendet. Eine Überwachungskamera lieferte der Polizei gutes Bildmaterial von dem Mann. Weil die Ermittler vermuten, dass der 31-Jährige in Stade, Buxtehude und Bremervörde ähnliche Taten begangen hat, fahndete die Behörde öffentlich nach dem Mann.