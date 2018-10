München - Dem beherzten Handeln einer Münchnerin ist es zu verdanken, dass die Münchner Polizei zwei Bankautomaten-Diebe auf frischer Tat ertappt hat. Die beiden Männer (26 und 40 Jahre alt) hatten am Mittwochmorgen einen Geldautomaten in einer Bank in Obersendling manipuliert und dort mehrere hundert Euro Bargeld gestohlen.