Festliches Lunch-Menü Was kommt bei den Royals an Weihnachten auf den Tisch?

Bei den britischen Royals reiht sich an den Weihnachtstagen ein Festtagsbrauch an den anderen. Geprägt sind einige Elemente von deutschen Traditionen, weil die britische Königsfamilie deutscher Abstammung ist. So werden beispielsweise die Geschenke schon am Nachmittag des 24. Dezember geöffnet - nach der Teatime -, wie der frühere Hofkoch Darren McGrady nun in einem Interview mit dem Magazin "Good Housekeeping" verriet.