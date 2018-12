Festlich und schick Alle Jahre wieder: Das ist 2018 das perfekte Weihnachts-Outfit

Fashion-Ikonen wie Instagram-Star Chiara Ferragni (31) und Model Bella Hadid (22) machen es bereits vor: Paillettenkleider oder glitzernde Strumpfhosen sind diesen Winter total angesagt. Und wann bietet es sich besser an, die auffälligen It-Pieces zu tragen, als an den Weihnachtsfeiertagen? Wer es ein wenig unauffälliger mag, kann aber auch im stylischen Winter-Sweater an Heiligabend erscheinen. 2018 ist auf jeden Fall für jeden Geschmack etwas dabei.