Eine Zugabe später war dann aber Schluss – denn bei einem Innenstadt-Festival müssen um Punkt 23 Uhr die Boxen aus sein. Zum Abschluss düdelte aus selbigen noch vom Band der Monty-Python-Klassiker "Always Look On The Bright Side Of Life" und gab damit das inoffizielle Motto für Tag zwei vor: Die Headliner Tote Hosen müssen zwar nach Campinos Hörsturz passen, doch auch das restliche Line-Up sollte für einen gelungenen Abschluss sorgen. Limp Bizkit, Royal Republic, die Donots & Co. Werden's schon richten.