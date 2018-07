Herbert Paul: "Ich hatte Angst, Fehler zu machen"

Der 24-jährige Neulöwe war im Laufe seiner Karriere auch nicht immer so tiefenentspannt wie bei seiner offiziellen Vorstellung am Freitag im 1860-Trainingslager in Bodenmais, denn: Paul hat auch schon die Schattenseiten des Profifußballs erlebt. Der gebürtige Ingolstädter verpasste nach seinem Wechsel 2010 vom FCI zur SpVgg Greuther Fürth den Sprung zu den Profis. "Damals war ich vom Kopf her noch nicht soweit" so Paul. Es kam noch schlimmer: Nach dem Transfer im Sommer 2014 zum FC Bayern II, wo er hin und wieder mit Verteidiger-Vorbild Phillipp Lahm trainieren durfte, löste er ein Jahr später seinen Vertrag auf. Die Gründe? Stammplatzverlust. Und Versagensängste. Der Abwehrspieler offen: "Ich habe mir zu viele Gedanken gemacht. Ich hatte Angst, Fehler zu machen und große Zweifel."