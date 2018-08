Fernsehfilm Georg Friedrich und Wolfgang Murnberger über "Nichts zu verlieren"

AZ: Herr Friedrich, Ihre Figur erinnert ein wenig an Ihren legendären Auftritt in „Hundstage“.

GEORG FRIEDRICH: Das liegt natürlich am Dialekt. Das war auch der erste Grund, warum ich zugesagt habe, weil ich mal wieder richtig Dialekt sprechen durfte. Und ich bin mir sicher, dass normalerweise viele Redakteure Druck auf die Regisseure ausüben, um so etwas zu verhindern.



WOLGANG MURNBERGER: Ich finde diese Angst der Verantwortlichen, dass nicht jeder zuschauer jedes Wort versteht, übertrieben. Man sieht aber in jüngster Zeit auch bei den verschiedenen „Tatorten“, dass immer mehr Dialekt geprochen wird - zum Glück. Und das Recht müssen wir haben, dass auch das Österreichische möglich ist.



Unbedingt, diese Komödie wäre ja sonst undenkbar. Herr Murnberger, was schätzen Sie denn so besonders an Georg Friedrich?

Das ist so wahnsinnig schwierig zu beschreiben. Er gehört zu den Schauspielern, die einfach bei sich sind und authentisch rüberkommen. Man hat nie das Gefühl, dass er etwas erzeugen muss. Ich weiss nicht, wie er es macht.

Friedrich: Ich auch nicht.



Murnberger: Du hast Dir doch immer Tigerbalsam auf den Bauch geschmiert, damit Du das Brennen der Verletzung spürst.