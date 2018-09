Fernsehabend mit dem Pop-Titan "Das Supertalent": Dieter Bohlen macht den Fans ein besonderes Angebot

Am 15. September (20:15 Uhr) startet bei RTL wieder "Das Supertalent". In insgesamt 13 Casting-Folgen und dem großen Finale sucht Jury-Dauerbrenner Dieter Bohlen (64) mit seinem wiedervereinten Team Sylvie Meis (40) und Bruce Darnell (61) nach den beeindruckendsten Fähigkeiten der Teilnehmer. Meis war zuletzt in der fünften Staffel im Jahr 2011 an der Seite des Pop-Titans als Jurorin mit von der Partie. Zu sehen bekommen die drei auch in diesem Jahr wieder die unterschiedlichsten Acts, von Akrobatik-Einlagen bis hin zu Magie.