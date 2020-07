Fernab von Frau und Kindern Hat sich Kanye West im Bunker verschanzt?

Wie steht es um Kanye Wests (43, "Heartless") Vertrauen in seine Ehefrau Kim Kardashian West? Nachdem der Musiker Montagnacht bei Twitter behauptet hatte, die 39-Jährige und deren Mutter, Kris Jenner (64), seien daran interessiert, ihn wegzusperren, soll er sich auf seiner Ranch in Cody im US-Bundesstaat Wyoming aufhalten - fernab seiner Familie. "Kanye hat sich mit einer kleinen Gruppe von Menschen umgeben, denen er vertraut", zitiert die US-amerikanische Ausgabe von "The Sun" einen namentlich nicht genannten Insider. Bei Twitter meldete sich West am Dienstagabend dann selbst zu Wort.