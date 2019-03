Feindiagnostik brachte Gewissheit Isabell Horn verrät das Geschlecht ihres Babys

Im Februar 2019 verkündete die ehemalige "GZSZ"-Schauspielerin Isabell Horn (35) auf ihrem YouTube-Kanal "The Isi Life", dass sie zum zweiten Mal ein Kind erwartet. Jetzt verriet sie in ihrem neuesten Vlog-Beitrag auch das Geschlecht des Babys: "Es wird ein Junge." Man hatte zwar schon länger eine Tendenz gehabt, konnte es aber bisher noch nicht genau bestimmen, erzählt Horn. Aufgrund einer Feindiagnostik sei man sich nun aber sicher. "Ein kleiner Penis wächst in mir heran, ich bin ganz stolz darauf", verriet Horn.