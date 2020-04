Prinzessin Beatrice (31) und Edoardo Mapelli Mozzi (37) haben ihre Hochzeit abgesagt, wie das "People"-Magazin unter Berufung auf einen Sprecher des Paares berichtet. Der Grund: die Corona-Pandemie. Die Tochter von Prinz Andrew (60) und Sarah Ferguson (60) wollte am 29. Mai in der Chapel Royal im St James's Palace in London heiraten. Anschließend sollte es einen privaten Empfang bei ihrer Großmutter Queen Elizabeth II. (93) in den Gärten des Buckingham Palasts geben.