Feier in Lagerfeld-Villa Charlotte Casiraghi erinnert mit Hochzeitskleid an Grace Kelly

Eine Villa wie eine Hochzeitstorte, fürstlich thronend auf einem Hügel in Monaco, dazu ein Privatzugang zum Monte Carlo Beach: Karl Lagerfelds neoklassizistische Ex-Sommerresidenz "La Vigie" gilt nicht nur bei Designern und Galeristen als Hotspot am Mittelmeer. Am Samstag feierten hier auch Monegassin Charlotte Casiraghi (32) und Filmproduzent Dimitri Rassam (37) ihre standesamtliche Hochzeit. Mit zwei kurzen Facebook-Mitteilungen und zwei Fotos des Paares verkündete das Fürstenhaus den Ehrentag. Der schlichte Kommentar: "Empfang anlässlich der Hochzeit von Frau Charlotte Casiraghi und Herrn Dimitri Rassam Samstag, 1. Juni 2019, in der Villa La Vigie."