München - Auf einer Privatparty ist es am Sonntagmorgen zu einem Todesfall gekommen. Das berichtet die Feuerwehr. Der junge Mann (23) hatte zusammen mit anderen Gästen auf einer Privatparty in der Jutierhalle in der Dachauer Straße 110 gefeiert und war dann am Sonntagmorgen bewusstlos zusammengebrochen. Einsatzkräfte der Feuerwehr brachten den Mann unter laufenden Reanimations-Maßnahmen in eine Klinik, wo er jedoch später verstarb.