München - Am Wochenende ist eine Party in Untersendling eskaliert. In der Nacht von Samstag auf Sonntag urinierten elf Personen an einen Streifenwagen der Polizei und beleidigten und bedrohten Beamte. Außerdem traten die 17-20-Jährigen, die gemeinsam die Abschlussklasse einer Münchner Realschule besuchen, den Polizisten zwischen die Beine. Ein Anwohner hatte zuvor den Notruf gewählt und mitgeteilt, dass in der Lindwurmstraße in einem Innenhof eine sehr laute Party stattfinde. Es sei zudem unter den rund 30 Partygästen zu Beleidigungen und Auseinandersetzungen gekommen. Das teilte die Polizei am Sonntag mit.