Fans des TSV 1860 warfen Becher aufs Feld

Der Grund: Beim 3:2-Auswärtssieg in Unterhaching am 1. Dezember 2019 hatten 1860-Fans "mindestens sieben" Getränkebecher in den Innenraum und auf das Spielfeld im Hachinger Sportpark geworfen. Einer dieser Becher traf laut dem DFB auch einen Schiedsrichter-Assistenten am Rücken.