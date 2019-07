TSV 1860 mit Problemen in der Offensive

Damit fehlt Karger der Mannschaft definitiv in den ersten wichtigen Wochen der neuen Saison in der 3. Liga. Die Situation in der Löwen-Offensive wird dadurch nicht einfacher – auch, weil Flügelspieler Stefan Lex noch keine Option für das erste Ligaspiel am 19. Juli gegen Preußen Münster (19 Uhr) ist. "Stefan Lex ist schon im Aufbautraining, er hat im Trainingslager individuell gearbeitet. Schauen wir mal, ob er nächste Woche schon Teil des Mannschaftstrainings mitmacht und in den nächsten zwei, drei Wochen ins Training einsteigt", so Bierofka am Mittwoch.