Fehlerfrei ein Glas Wasser trinken Dave Bautista macht sich über Donald Trump lustig

Zugegeben: Die Liste an Promis, die sich über den amtierenden US-Präsidenten lustig machen, ist schon ziemlich lang. Jetzt gesellt sich auch der Marvel-Star und ehemaliger Wrestler Dave Bautista (51, "Guardians of the Galaxy") dazu, allerdings mit einer wirklich witzigen Einlage. Er veräppelte Trump in einem Instagram-Video, nachdem der sich dafür feiern ließ, Wasser aus einem Glas trinken zu können.