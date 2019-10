Sein Malheur vor dem 1:2 hatte dabei Déjà-vu-Charakter: Schon vor der Pause kam Würzburg nach einem verunglückten Klassen-Kopfball zu einer Torchance. Der 19-Jährige wurde so vom Klassen-Primus zum Sündenbock.

Am Freitag geht's gegen Haching

Sprechen wollte der Junglöwe nach der nächsten erfolglosen Auswärtsfahrt, die den Sprung auf Rang acht verhinderte, aber nicht. Er dürfte von seinem Coach voraussichtlich aber schon bald die Gelegenheit bekommen, den Sündenbock-Stempel wieder loszuwerden – und den Bock umzustoßen?

Am Freitag müssen die Sechzger im Viertelfinale des Toto-Pokals zuhause ran, empfangen die SpVgg Unterhaching (19 Uhr). Beim noch ungeschlagenen Drittliga-Spitzenreiter werden die Sechzger eigene Fehler abstellen müssen, um ins Halbfinale zu gelangen und dem ersehnten Einzug in den lukrativen DFB-Pokal einen Schritt näher zu kommen.

Bierofka wird eine funktionierende Truppe mit Routiniers und Junglöwen finden müssen, die es im Derby in Pokalkracher mit den Hachingern aufnehmen kann. Was die linke Verteidiger-Position betrifft, hat der Coach die Wahl: Steinhart zurück in die Startelf beordern oder Klassen die Chance auf Wiedergutmachung gewähren. Der Junglöwe könnte auch im Mittelfeld auflaufen – hätte den Vorteil, dass er dort für Furore sorgen könnte, wo er in die Mannschaft gefunden hat.

Lesen Sie hier: Noten zum TSV 1860 - Sechs Vierer und die Fünf für Unglücksrabe Klassen