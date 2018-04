Seit Jahren hat kein Spieler mehr den Sprung zu den Profis geschafft. Erst am Mittwoch wurde bekannt, dass Lars Lukas Mai (18), immerhin zweimaliger Gewinner der Fritz-Walter-Medaille in Bronze und deutscher U17 Meister, und Top-Torjäger Manuel Witzheimer (19, wettbewerbsübergreifend 38 Scorer-Punkte in 33 Spielen) vor dem Absprung stehen. Der Grund: mangelnde Perspektive.