Fehde der Rapper auf dem Höhepunkt Hass-Tiraden auf Twitter: Kanye West geht auf Drake los

Kanye West (41, "ye") scheint ziemlich aufgewühlt zu sein. Auf seinem Twitter-Account gibt der Rapper seit Stunden alle paar Minuten einen Tweet ab. Diese Hass-Tirade richtet sich direkt gegen seinen Musiker-Kollegen Drake (32, "Scorpion"). Darin geht er ihn - mit Schimpfwörtern garniert - an und wirft ihm unter anderem vor, dass er seine Familie bedrohen würde. "Du hast die Sicherheit von mir und meiner Familie in Gefahr gebracht", lautet einer der unzähligen Tweets, oder: "Lass mich und meine Familie in Ruhe."