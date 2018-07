Klubboss Michael Stoschek sei ziemlich "pissed off", also angefressen, gewesen und hat, wie Radosevic es formuliert "ein paar harte Worte an uns Spieler gerichtet". Das und die Entwicklung in Bamberg missfiel dem Center. "Ich wollte nicht in einer sportlichen Umgebung bleiben, die nicht mehr auf Erfolg ausgerichtet ist", sagte der 27-Jährige: "Sie wollen einen Schritt zurückgehen und nicht nach vorne."