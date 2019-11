Sein Vertrag läuft am Saisonende aus. Ist es das Ziel, ihn als deutschen Aufbauspieler möglichst lange zu halten?

Wenn er will, kann er seinen Vertrag sofort verlängern. Für fünf Jahre! (lacht)

Überlegungen, noch Verstärkung für die Point-Guard-Position zu verpflichten, gibt es also nicht?

Warum sollten wir das tun? DeMarcus Nelson macht viele Sachen, die vielleicht nicht so gesehen werden. Er war nicht gut in Form, aber was passiert, wenn er sie erst findet? Man muss Geduld mit den Spielern haben. Wenn du dich für einen Spieler entscheidest, musst du ihm Selbstvertrauen, Geduld und das Zeichen geben: Wir glauben an dich. Wir haben 80 Spiele und da hat jeder Spieler das Recht, mal eine Phase zu haben, in der er nicht gut drauf ist. Der Spieler zahlt dir das Vertrauen doppelt zurück. Gegen Madrid hat Nelson zum Beispiel ein überragendes Spiel gemacht. Und TJ Bray kommt hoffentlich bis Weihnachten zurück, auch wenn er dann noch ein bisschen Zeit brauchen wird, bis er richtig in Form ist.

Lesen Sie hier: Euroleague-Debakel für Bayerns Basketballer