Vizemeister gegen Meister - das klingt nach Top-Duell auf Augenhöhe und einem Fußball-Schmankerl. Doch schon nach drei Spieltagen liegen zwischen den beiden besten Teams der Vorsaison Welten. Der Rückstand des FC Schalke 04 vor dem Heimspiel gegen den FC Bayern beträgt maximale neun Punkte.

Während die Elf von Trainer Domenico Tedesco mit drei Bundesliga-Pleiten miserabel in die Saison startete, thront der Titelverteidiger als einziges Bundesliga-Team mit makelloser Bilanz an der Tabellenspitze. "Wir wollen in der Bundesliga da weitermachen, wo wir gegen Leverkusen aufgehört haben. Wir wissen, dass es nicht einfach wird auf Schalke", sagte Bayern-Coach Niko Kovac am Freitag.

Derweil hofft sein Schalker Kollege Tedesco nach der Leistungssteigerung beim unglücklichen 1:1 gegen den FC Porto in der Champions League auf den nächsten Schritt nach vorn. "Die Jungs sind sehr gefasst und fokussiert, haben einen gewissen Respekt vor der aktuellen Situation. Sie wissen, dass 98 Prozent nicht reichen. Die reichen gegen keinen Gegner, auch gegen die Bayern nicht", sagte Tedesco. "Eine Last" sei die schwierige Lage vor dem Duell mit dem Spitzenreiter nicht. Ansonsten steht die Partie ganz im Zeichen der Rückkehr von Bayern-Neuzugang Leon Goretzka an seine alte Wirkungsstätte.