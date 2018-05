Bierofka wird Gebhart weitere Einsatzzeiten geben

Der TSV 1860 will an diesem Samstag (17 Uhr) endlich die Meisterschaft in der Regionalliga Bayern klarmachen. Ein Remis genügt im Dachauer Hinterland am vorletzten Spieltag, freilich soll bei Aufsteiger FC Pipinsried aber ein Sieg her.