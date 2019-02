Der nächste Abwehr-Ausfall beim FC Liverpool

Nun die nächste schlechte Nachricht für die Engländer: Lovren ist nicht mit ins Spezial-Trainingslager nach Marbella gereist, der 29-Jährige fällt seit Anfang Januar wegen einer Muskelverletzung aus. "Dejan und Joe sind nicht hier, das ist nie ein gutes Zeichen, würde ich sagen", so Klopp. "Aber wir werden alles versuchen, damit Dejan gegen München zur Verfügung steht. Es wird sehr knapp. Für ihn macht es momentan mehr Sinn, an einem anderen Ort zu sein, um das zu tun, was er tun muss. Es hätte nicht geholfen, wenn er hier gewesen wäre, aber wir versuchen alles – das ist klar."