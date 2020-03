Der frühere Erstligist liegt nach 27 Spieltagen auf Rang fünf mit fünf Punkten Rückstand auf Tabellenführer MSV Duisburg und hat im Rennen um den Aufstieg in 2. Bundesliga noch alle Chancen. "Wir müssen feststellen", führte Henke, einst langjähriger Assistent von Ottmar Hitzfeld, aus, "dass die Mannschaft in den bisherigen Partien des Jahres nur noch vereinzelt an ihre Leistungsgrenze kommt."