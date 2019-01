FC Bayern wollte BVB-Youngster Bericht: Hasan Salihamidzic schickte Videobotschaft an Christan Pulisic

Doch die Münchner schienen nicht aufgegeben zu haben, denn wie die "Sport Bild" nun berichtet, waren sie auch in der letzten Zeit immer wieder an einer Verpflichtung interessiert. Dem Bericht nach soll Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic sogar eine Videobotschaft an Pulisic geschickt haben, um ihn von einem Wechsel zum FC Bayern zu überzeugen.