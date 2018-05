Bamberg - Die Basketballer des FC Bayern erleiden einen bitteren Rückschlag im Kampf um die deutsche Meisterschaft. In Spiel zwei der Halbfinalserie mit Bamberg kassierten sie bei ihrem bayerischen Rivalen eine 65:78-Niederlage und müssen damit den 1:1-Ausgleich hinnehmen. Vor dem dritten Duell am Samstag (18 Uhr) in München ist damit wieder alles offen. Insgesamt drei Siege sind nötig, um die Finalserie zu erreichen.