Kimmich wirft sich auf den Boden

Es lief gerade die 14. Spielminute in der Veltins Arena in Gelsenkirchen. Der niederländische Angreifer Memphis Depay legte sich den Ball gut 20 Meter vor dem Tor zurecht und zog mit viel Feingefühl ab. Kimmich stellte sich allerdings nicht in die Mauer - wie üblich -, sondern der 23-Jährige warf sich hinter selbiger auf den Boden, um einen möglichen Flachschuss abzuwehren. Und das in regelrechter Liegestützposition. Liefert der Bayern-Youngster dem Fußball damit eine neue innovative Methode? Nicht ganz!