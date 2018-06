Mats Hummels am Hals verletzt

Der Innenverteidiger des FC Bayern hat sich im Training am Donnerstag den Halswirble verrenkt. Ein Einsatz mache "keinen Sinn bei ihm", sagte Löw. Bitter: Der 29-Jährige ist eigentlich fest für die Abwehrmitte vorgesehen. Nach dem desolaten 0:1 gegen Mexiko hatte der Münchner noch scharfe Kritik an den Teamkollegen und indirekt auch an der Taktik des Bundestrainers geübt.