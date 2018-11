Athen-Spieler trifft Lewandowski am Rücken

So geschehen im Champions-League-Spiel des FC Bayern gegen AEK Athen (2:0) am Mittwochabend: Athens Uros Cosic traf Robert Lewandowski nach einer halben Stunde nach einem Eckball im Sechzehner am Rücken. Schiedsrichter Matej Jug aus Slowenien entschied auf Foul, zeigte auf den Punkt.