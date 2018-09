Bayern-Fans sauer: "Die Clubfarben sind rot und weiß"

Dabei bezieht sich §1 auf den ersten Paragraphen in der Vereinssatzung des FC Bayern. Hier sind in der Tat die Vereinsfarben festgelegt: Rot und Weiß. Sowohl auf dem mintgrünen Auswärts- als auch dem stahlgrauen Champions-League-Dress sucht man die Farbe Rot vergeblich. Weiß ist lediglich in der Champions League als seitliche Akzentfarbe zu sehen.