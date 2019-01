Der nach seinem Thailand-Urlaub braun gebrannte Salihamidzic begrüßte die mitgereisten Journalisten am Samstagvormittag lächelnd und per Handschlag, er war also tatsächlich noch da - und nicht in London. Das ist deshalb eine Erwähnung wert, weil in der englischen Hauptstadt ein möglicher Neuzugang der Münchner unter Vertrag steht: Callum Hudson-Odoi, das 18-jährige Offensivjuwel des FC Chelsea.