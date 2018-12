FC Bayern in Champions League Arjen Robben fehlt auch bei Ajax Amsterdam

München - Ausgerechnet in der Heimat fehlt der Routinier: Ohne Arjen Robben ist der FC Bayern am Dienstagvormittag zu seinem Gruppenfinale in der Champions League bei Ajax Amsterdam aufgebrochen. Der 34 Jahre alte niederländische Offensivspieler fehlte am Dienstag im Aufgebot von Trainer Niko Kovac. Robben plagten zuletzt Oberschenkelprobleme.