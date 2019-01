Schenk: Fußball-Klubs haben eine besondere Verpflichtung

Hat der FC Bayern in diesem Punkt Nachholbedarf?

Im Detail habe ich nicht gehört, dass sich der FC Bayern in Gesprächen positioniert hat. Was öffentlich zu hören war, war eher ein Drüberhinwegwischen – das reicht natürlich nicht. Besser wäre es, Bayern würde offensiver auftreten. Man muss seine Gastgeber und Sponsoren nicht ständig vor den Kopf stoßen und dreimal am Tag sagen, was alles schlecht läuft. Aber man kann das auf diplomatischen Weg machen, damit die eigene Haltung deutlich wird.

Machen sich denn andere deutsche Firmen in Katar für Menschenrechte stark?

Aus Sicht der Fifa und auch aus meiner Sicht wäre es sinnvoll, wenn sich mehrere Firmen zusammentun würden, um etwas zu bewegen. Es ist sicher richtig, dass sich alle Unternehmen entsprechend positionieren und ein Menschenrechtskonzept erarbeiten sollten. Da sind auch deutsche Firmen relativ zurückhaltend.

Hat der Fußball eine besondere Verpflichtung, auf Missstände hinzuweisen?

Ja. Der Fußball lebt im Wesentlichen davon, dass er so populär ist. Da kommt das Geld her. Deshalb stehen die Klubs mehr im Fokus und müssen aufpassen, sich nicht für das Verschleiern von Rechtsverletzungen missbrauchen zu lassen. Auch Bayern hat die Verpflichtung, sich an dem hohen Anspruch, wonach Fußball positive Wirkungen für die Gesellschaft hat, messen zu lassen.

