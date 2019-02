Auffällig: Vor allem Joshua Kimmich fokussierte sich in Anfield stark auf seine Aufgaben in der Defensive. "Ich habe Alaba und Kimmich noch nie so diszipliniert gesehen. Natürlich sind beide immer diszipliniert, aber dass sie sich so selten (in die Offensive, d. Red.) einschalten, das hat man selten gesehen", meinte daher auch Liverpool-Coach Jürgen Klopp nach der Partie bei Sky.