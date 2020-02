Und jetzt das: Beim torlosen Bundesliga-Topspiel zwischen dem FC Bayern und RB Leipzig hockte Emil Forsberg 90 Minuten lang auf der Bank. Und das gefiel der Gattin des schwedischen Nationalspielers Shanga so überhaupt nicht. In Lisa-Müller-Manier meldet sich die 27-Jährige zu Wort, postet allerdings auf Englisch und verwendet in ihrer Instagram-Story Kraftausdrücke.