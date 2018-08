München - Den Supercup hat er nach dem 5:0 gegen seinen Ex-Klub Eintracht Frankfurt schon in der Tasche, das maue 1:0 in der ersten Pokalrunde beim SV Drochtersen/Assel hakte er zumindest öffentlich ganz schnell ab. Der neue Bayern-Trainer Niko Kovac brennt vor Ehrgeiz. Nach Carlo Ancelotti und Jupp Heynckes setzt der 46-Jährige frische Reize und will das Vertrauen der Bayern-Bosse mit Titeln zurückzahlen.