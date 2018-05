Ein großes Thema der Pressekonferenz wird mit Sicherheit Torhüter Manuel Neuer sein. Die "Bild" berichtete am Donnerstag, dass der 32-Jährige im Kader der Münchner stehen wird – und das nach 245 Tagen Verletzungspause! Die Bayern-Spieler wollen ihrem Trainer zum Abschied das Double schenken. "Wir sind in der Bringschuld, dass wir das veredeln", sagte Kapitän Thomas Müller zuletzt. "Was Jupp Heynckes für den Verein geleistet hat, ist unbeschreiblich."