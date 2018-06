Die Rivalität

Viermal trafen der FC Bayern und Alba Berlin in den vergangenen fünf Jahren in den Playoffs aufeinander, viermal behielten die Bayern die Oberhand. In der vergangenen Saison im Viertelfinale (3:1 Siege) ebenso wie 2014 in der Endspielserie (3:1), als sie letztmals den Titel nach München holten. Doch die Berliner Wut stachelte ebenso an, dass sich der FC Bayern regelmäßig an Alba-Spielern bediente. 2014 warf Albas Vorstandsboss Axel Schweitzer dem FC Bayern vor, Spieler mit "abstrusen Gehältern" zu locken. "Da werden Spieler mit Geld zugeschüttet."