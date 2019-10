Greg Monroe, der NBA-erfahrene Nachfolger von Booker in München, entschied das Duell der Center trotz der Bayern-Niederlage aber für sich. Der US-Amerikaner hatte am Ende 18 Punkte und fünf Rebounds auf seinem Konto. Alex King sagte nach der zweiten Niederlage des FCBB im vierten Euroleague-Spiel: "Daraus müssen wir lernen, es so schnell wie möglich abhaken und uns auf das schwere Spiel in Würzburg vorbereiten."