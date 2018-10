Mit dem 87:61 in Braunschweig feierte der FCBB dort den dritten Erfolg im dritten Spiel. Drei Tage nach der 71:90-Heimniederlage gegen den türkischen Spitzenklub Anadolu Istanbul beherrschten die Bayern die weiterhin sieglosen Braunschweiger am Ende nach Belieben. Allerdings benötigten sie knapp fünf Minuten, um in die Partie zu kommen. Vladimir Lucic erlöste sein Team mit den ersten beiden Punkten. Angeführt von Topscorer (15 Punkte) Braydon Hobbs lag der FCBB zur Pause mit acht Punkten vorne – und baute den Vorsprung dann weiter aus.