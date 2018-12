Die nächste Periode startet am Donnerstag Abend (20.30 Uhr/Telekom Sport) mit dem Heimspiel gegen Khimki Moskau. Der Auftakt in ein Weihnachtsprogramm, das es zum Beispiel mit Spielen gegen Real Madrid und zwei Tage später gegen Vizemeister Alba Berlin in sich hat. "Wenn man sich den Spielplan Ende Dezember anschaut, graut es mir ein bisschen vor der Belastung", sagte Barthel auf AZ-Nachfrage: "Die kommenden Wochen werden extrem tough." Regelmäßig mit Euroleague-Partien am Freitag und nationalen Topspielen am darauffolgenden Sonntag. "Fünf Spiele in zehn Tagen. Wenn man das in jedem anderen Sport mal vorschlagen würde, die würden nur mit dem Kopf schütteln", sagte der Nationalspieler, der die Länderspiele in Absprache mit Bundestrainer Henrik Rödl ausließ. "Es tat gut, auch einfach mal vom Basketball abzuschalten, nicht übers nächste Spiel nachdenken zu müssen", sagte Barthel: "Da kommt jeder wieder mit ein bisschen mehr Fokus und Energie zurück."