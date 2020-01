Kostic muss beweisen, dass FCBB-Sportchef Pesic ihm vertrauen kann

Gerade in der Euroleague fällt der Glaube an die Wende aber schwer. Nach 20 Spielen stehen die Bayern auf dem letzten Tabellenplatz, haben lediglich sechs Siege auf dem Konto. Bei Gegner Maccabi (Platz drei) sind es 14. Seit dem Trainerwechsel von Dejan Radonjic zu Kostic zeigten die Bayern in ihrem Spiel zwar teils bessere Ansätze, dennoch gingen bisher alle vier Partien unter Kostics Regie verloren. Zuletzt setzte es gegen Ludwigsburg sogar die erste Bundesliga-Pleite.