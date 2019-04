München - Die Erinnerungen an das letzte Duell des FC Bayern Basketball mit Alba Berlin sind auch bei Vladimir Lucic keine guten. "Im Pokalviertelfinale (70:78; d. Red.) sind wir leider gegen sie ausgeschieden", sagte der Forward vor dem Wiedersehen am Sonntag (18 Uhr/Magenta Sport) in der Hauptstadt: "In den zwei Wochen davor hatten wir ein ziemlich hartes Programm und waren nicht in der Verfassung, in der du sein musst, um ein Team wie Berlin zu schlagen."