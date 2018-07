Sportdirektor Daniele Baiesi betonte: "Robin wird vor allem Shooting und Athletik in unser Team bringen. Wir sind glücklich, dass er sich für München entschieden hat, den nächsten Entwicklungsschritt zu machen. Er ist 24, basketballerisch aber noch ein sehr junger Spieler. Er muss seinem Spiel noch den letzten Schliff geben und effizienter werden. Wir glauben jedoch fest an sein Potential. Denn Robin besitzt definitiv die Werkzeuge, um auf jedem Level ein Faktor zu werden."

Robin Amaize hatte sich im Gießener Nachwuchsbasketball entwickelt, in der Saison 2012/2013 debütierte er dann als Youngster in der BBL für die 46ers, die damals allerdings chancenlos dem Abstieg entgegen trudelten. Es folgten drei Spielzeiten bei den Löwen Braunschweig, wo der sprungstarke Youngster im letzten Halbjahr in der Bundesliga zum Einsatz kam; parallel spielte Amaize, wie zuvor in Gießen, zunächst per Doppellizenz in der 2. Bundesliga ProB. Mit der deutschen A2-Nationalmannschaft nahm er 2017 an der Universiade in Taipeh teil.

Hier gibt's mehr Sport-News